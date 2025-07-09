Изнурительная работа. Усик показал, как готовится к Дюбуа в Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

19 июля на стадионе «Уэмбли» (Лондон, Англия) состоится масштабный вечер бокса от влиятельного промоутера Фрэнка Уоррена и его компании Queensberry Promotions.

Главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – на ринге встретятся украинец Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО).

Накануне платформа DAZN опубликовала видео, где показала, как чемпион мира из Украины готовится к реваншу – боксер проводит изнурительные тренировки, выполняя различные упражнения, но не забывает и об отдыхе. Усик признался, что иногда любит играть в компьютерные игры.

Стоит отметить, что тренировочный лагер Усика находится в Испании. В реванше украинец попытается отобрать титул IBF у Дюбуа и снова завоевать звание абсолютного чемпиона мира.

ВИДЕО. Изнурительные тренировки Александра Усика накануне реванша

sport.ua