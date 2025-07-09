Вратарь Баварии может продолжить карьеру в другом немецком клубе

Как сообщает издание BILD, "Гамбург" ведет переговоры с окружением вратаря "Баварии" Даниэля Переца относительно трансфера. Он рассматривается как конкурент Даниэлю Хойеру Фернандесу. Впрочем, новички Бундеслиги сталкиваются с интересом других клубов.

Это уже второй раз, когда "Гамбург" проявляет интерес к Перецу – еще в мае клуб обращался к "Баварии" по поводу возможной аренды игрока. Однако перед тем, как осуществить трансфер во вратарской линии, "Гамбург" хочет избавиться от Маттео Рааба, который планирует покинуть клуб этим летом. Пока ни одного соответствующего предложения за него не поступило.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Перетц провел 5 матчей за "Баварию" во всех турнирах.

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