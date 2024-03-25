Магвайр и Уокер покинули расположение сборной Англии из-за травм.

Защитники сборной Англии Гарри Магвайр, Кайл Уокер и вратарь Сэм Джонстон покинули расположение национальной команды.
Об этом сообщает пресс-служба «трех львов»
Все футболисты получили повреждения и вернулись в свои клубы.
На матч против сборной Бельгии Гарет Саутгейт дополнительно вызвал защитника Манчестер Сити Рико Льюиса и голкипера Бернли Джеймса Траффорда.
< Накануне англичане уступили сборной Бразилии в товарищеском матче (0:1). Поединок с Бельгией намечен на 26 марта. Начало в 21:45 по киевскому времени.