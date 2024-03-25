Юки Цунода: Мы не допустили ни одной ошибки

В Мельбурне Юки Цунода заработал первые в сезоне очки для команды, а его напарник по RB Даниэль Риккардо после неудачной квалификации финишировал 12-м…

Юки Цунода (8-й): «Наконец-то финиш в первой десятке, команда заслужила эти очки, я счастлив! Мы были стабильны по ходу уик-энда, оставалось собрать всё воедино и чисто провести гонку, что в итоге и получилось. Мы не допустили ни одной ошибки – это добавит уверенности мне и команде перед следующими этапами.

Команда проделала большую работу, мы прогрессируем с каждой гонкой. Разница с той машиной, на которой мы год назад выступали в Мельбурне, невероятна.

Честно говоря, гонка была не такой уж простой – соперники значительно прибавили в скорости, но я очень рад, что мы использовали свой шанс. Теперь мы с оптимизмом поедем на следующий этап в Японию. Прежде я не зарабатывал там очков в Формуле 1, попытаюсь в этом году».

Даниэль Риккардо (12-й): «Я постарался забыть о неудачной квалификации и получить максимум удовольствия от гонки, в которой было несколько хороших отрезков. Многие гонщики, как и я, провели ранний пит-стоп, но при старте с последних мест мы должны были попытаться что-то сделать.

Думаю, на первом отрезке с Hard я потерял какое-то время из-за гранулирования шин – оно началось довольно быстро, но второй отрезок прошёл лучше.

Мне удалось проехать круг за 1:21 до того, как мне стали показывать синие флаги, так что по ходу гонки было несколько хороших моментов. Тем не менее, нам есть, в чём прибавить. В некоторых поворотах машине явно не хватало скорости.

Конечно, хотелось бы провести уик-энд и начать сезон лучше, но паники нет. Мы продолжаем работу».

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