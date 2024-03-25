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Футбол

Павар: Я оставил Баварию для того, чтобы играть на позиции центрального защитника

Комфорт прежде всего

Фото: twitter.com/FCBayern

    • Защитник "Интера" Бенжамен Павар откровенно признался о личных преимуществах выступлений в Италии.

    Я покинул мюнхенскую "Баварию" именно для того, чтобы играть на позиции центрального защитника. Я играю в "Интере" в тройке защитников и имею возможность играть в центре защиты. Я беру все, что можно взять.

    Я очень счастлив, я открыл для себя отличную страну, где невероятные болельщики. Страсть болельщиков в Италии невероятная, для меня отлично играть в Италии.

    Мне тоже нравится представлять Францию, и я стараюсь делать все, что могу.

    В текущем сезоне Бенжамен Павар провел 26 матчей, в которых отдал 2 ассиста.

    www.ua-football.com

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