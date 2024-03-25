Майами. Синнер ушел от поражения в матче с Грикспором, Руне взял лишь два гейма в своем стартовом поединке на турнире

На «Мастерсе» в Майами известны первые участники четвертого круга

Майами, США • 20-31 марта • хард • $10,404,205

Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Фабиан Марожан (Венгрия) — Хольгер Руне (Дания, 6) 6:1, 6:1

Бен Шелтон (США, 16) — Мартин Ландалусе (Испания, WC) 6:3, 6:4

Алекс де Минор (Австралия, 9) — Сун-Ву Квон (Южная Корея) 6:3, 6:2

Лоренцо Музетти (Италия, 23) — Роман Сафиуллин (-) 7:5, 6:1

Григор Димитров (Болгария, 11) — Алехандро Табило (Чили) 6:7(5), 7:6(5), 6:2

Ян-Леннард Штруфф (Германия, 24) — Даниэль Альтмайер (Германия) 6:3, 6:3

Алексей Попырин (Австралия) — Иржи Легечка (Чехия, 26) 6:4, 6:4

Янник Ханфманн (Германия) — Адриан Маннарино (Франция, 19) 3:6, 7:6(1), 6:4 — отыграл 1 матчбол

Фабиан Марожан одержал третью победу в четвертом матче против соперника из топ-10 (в прошлом году венгр был сильнее в матчах против Карлоса Алькараса в Мадриде и Каспера Рууда в Шанхае). Венгерский теннисист четвертый раз играет в основной сетке «Мастерса» и он ни разу не проигрывал на турнирах этой категории ранее 1/8 финала. Следующий матч в Майами Марожан проведет против австралийца Алексея Попырина.

Третий круг

Маттео Арнальди (Италия) — Денис Шаповалов (Канада, PR) 6:3, 7:6(7)

Янник Синнер (Италия, 2) — Таллон Грикспор (Нидерланды, 25) 5:7, 7:5, 6:1

Янник Синнер четвертый раз сыграл против Таллона Грикспора и впервые проиграл ему сет. Итальянец провел свой 80-й матч на «Мастерсах» и одержал 56-ю победу (70%). В четвертом круге Синнер сыграет против победителя встречи Мартин Дамм (США) — Кристофер О’Конелл (Австралия).

Маттео Арнальди взял реванш у Дениса Шаповалова за поражение на Ролан Гаррос в прошлом году. Итальянский теннисист одержал 10-ю победу в основной сетке турнира АТР 1000 и впервые сыграет в 1/8 финала на соревнованиях этой категории. За выход в четвертьфинал Арнальди сыграет против Томаша Махача или Энди Маррея.

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