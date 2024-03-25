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Футбол

Агуэро: У меня есть энтузиазм и желание вернуться на поле

Конечно, без футбола тяжело

Манчестер Сіті/Автор невідомий

    • В декабре 2021 года аргентинский нападающий Серхио Агуэро был вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем. Но игрок признается, что очень хочет вернуться.

    Два дня тому назад я провел очередное исследование. Всё прошло очень хорошо. Сейчас я уезжаю в Мадрид, Мексику и США на другие товарищеские турниры. Там я посмотрю, как у меня дела, и продолжу заниматься.

    У меня есть энтузиазм и желание возвратиться на поле. Я не хочу, чтобы люди беспокоились. Сначала я хочу поправиться и провести несколько турниров, даже если это будет напрягать мое сердце. Потом я посмотрю, какое решение принять. Желание есть всегда.

    Сейчас Агуэро 35 лет. В своей карьере выступал за "Индепендьенте", "Атлетико", "Манчестер Сити" и "Барселону".

    www.ua-football.com

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