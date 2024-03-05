Акапулько. Де Минор второй год подряд выходит в финал и сыграет против Рууда, который вновь победил Руне

На турнире АТР 500 в Акапулько известны участники финального матча

Акапулько, Мексика • 26 февраля — 2 марта • хард • $2,377,565

Действующий чемпион: Алекс де Минор (Австралия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Алекс Де Минор (Австралия, 3) — Джек Дрейпер (Великобритания) 6:3, 2:6, 4:0 отказ

Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Хольгер Руне (Дания, 2) 3:6, 6:3, 6:4

Алекс де Минор находится в одной победе от успешной защиты своего титула в Акапулько. Австралиец в третий раз за три очные встречи победил британца Джека Дрейпера. Де Минор стал первым игроком со времен Давида Феррера, который выходил в финал Акапулько несколько лет подряд (испанец выиграл три турнира подряд в 2010-12 годах). 25-летний де Минор 16-й раз сыграет в финале и будет бороться за свой 8-й титул АТР. Австралиец проиграл четыре подряд финальных поединка, после прошлогодней победы в Акапулько.

Каспер Рууд шестой раз за семь встреч победил Хольгера Руне (впервые сыграли на харде) и вторую неделю подряд сыграет в финале (уступил в решающем матче в Лос-Кабосе). Рууд впервые сыграет в решающем матче турнира АТР 500 на харде и теперь у него есть финалы на всех категориях турниров АТР на этом покрытии. Всего 25-летний Рууд проведет 20-й финал на турнирах АТР и будет бороться за свой 11-й титул. Норвежский теннисист проиграл три последних финальных матча.

Алекс де Минор и Каспер Рууд сыграют друг с другом третий раз и впервые с 2019 года. Счет в их очном противостоянии равный.

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