Боснийцы назвали список игроков на матч против Украины

Четверо играют в российском чемпионате

Босния и Герцеговина обнародовала список футболистов, вызванных на игру против сборной Украины.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Тренерский штаб во главе с Саво Милошевичем вызвал 27 игроков. Четыре футболиста из этого списка играют в России.

Состав

Вратари: Ибрагим Шехич («Аль-Халидж», Саудовская Аравия), Никола Василий («Санкт-Паули», Германия), Кенан Пирич (АЭК, Кипр).

Защитники: Амар Дедич («Зальцбург», Австрия), Юсуф Газибегович («Штурм», Австрия), Эльдар Цивич («Ференцварош», Венгрия), Сеад Колошинац («Аталанта», Италия), Анел Ахмедходжич («Шеффилд Юнайтед» Англия), Адриан Барышич («Базель», Швейцария), Даннис Хаджикадунич («Гамбург», Германия), Ренато Гойкович («оренбург», россия), Нихад Муякич («Анкарагюджю», Турция).

Полузащитники: Раде Круньич («Фенербахче», Турция), Гойко Цимирот («Аль-Фейха», Саудовская Аравия), Иван Башич («оренбург», россия), Беньямин Тахирович («Аякс», Нидерланды), Миралем П’ «Шарджа», ОАЭ), Денис Хусейнбашич («Кельн», Германия), Харис Хайрандинович («Касимпаша», Турция), Амар Рахманович («крылья советов», россия).

Нападающие: Эдин Джеко ( «Фенербахче», Турция), Эрмедин Демирович («Аугсбург», Германия), Харис Табакович («Герта», Германия), Неманья Бильбия («Зрински»), Саид Хамулич («локомотив», россия), Смайл Превляк («Герта» «, Германия), Дал Варешанович («Ризеспор», Турция).

Напомним, полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 Босния и Герцоговина – Украина состоится 21 марта. В случае победы украинцы сыграют 26 марта против победителя пары Израиль – Исландия.

Недавно сборная Украины узнала соперников в Лиге наций.

В УАФ объяснили список игроков сборной Украины от Минмолодежьспорта.

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