Сулайем пытался помешать сертификации трассы в Вегасе

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем в прошлом году пытался помешать сертификации городской трассы в Лас-Вегасе, которая в ноябре приняла одноимённый Гран При. Об этом сообщает тот же источник, чья информация ранее послужила поводом для проведения внутреннего расследования в отношении Сулайема в связи с подозрениями, что он предпринял попытку повлиять на результаты прошлогоднего Гран При Саудовской Аравии.

В отчёте специалиста комитета по этике FIA говорится, что со слов источника в прошлом году президент FIA дал указания чиновникам федерации найти способ, чтобы трасса в Лас-Вегасе не прошла сертификацию на соответствие нормам безопасности.

В отчёте приводятся цитаты источника, рассказавшего, что с ним связался менеджер, «который по поручению президента FIA поручил выявить проблемы, которые не позволят FIA сертифицировать трассу до начала гоночного уик-энда». Этот же источник сообщил, что «цель заключалась в том, чтобы найти недостатки на трассе и лишить её лицензии».

Далее в отчёте говорится, что на просьбу уточнить подробности, источник рассказал, что «проблемы на трассе должны были быть выявлены независимо от их фактического существования». Источник добавил, что задача была поручена конкретному чиновнику, и назвал имена ещё двух людей, которые присутствовали при разговоре.

В отчёте говорится, что трасса в Лас-Вегасе всё же прошла сертификацию и получила лицензию, поскольку не было выявлено никаких проблем.

BBC Sport знает имена чиновников, которые указаны в отчёте специалиста комитета по этике FIA, но не называет их. При этом BBC Sport уточняет, что другие официальные лица запомнили те события несколько иначе, чем источник.

Причины, по которым Бен Сулайем пытался помешать сертификации трассы в Лас-Вегасе, не до конца ясны, но примерно в те же даты между президентом FIA и владельцами Формулы 1 из Liberty Media обострился конфликт, суть которого заключалась в том, что Сулайем пытался получить больше выплат федерации от Формулы 1. В настоящий момент держатели коммерческих прав выплачивают FIA около 40 миллионов долларов США в год.

Официальный представитель Формулы 1 отказался от комментариев.

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