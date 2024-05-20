В Формуле 1 может появиться ещё один городской этап

В обозримом будущем в календаре Формулы 1 может появиться ещё один этап на городской трассе. Правительство Таиланда предпринимает активные усилия, чтобы провести Гран При Бангкока.

За последний месяц премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин дважды встречался с президентом Формулы 1 Стефано Доменикали. Первая встреча состоялась в конце апреля, когда после Гран При Китая Доменикали отправился с визитом в Таиланд, во время которого власти страны и высказали желание принять этап чемпионата.

Следующая встреча Тхависина и Доменикали прошла в минувший уик-энд в Имоле. Помимо руководителя Формулы 1, премьер-министр Таиланда провёл встречу с руководителем Red Bull Racing Кристианом Хорнером и тайским гонщиком Алексом Элбоном, который на днях подписал новый многолетний контракт с Williams.

Считается, что тайские акционеры Red Bull станут одними из ключевых партнёров проекта гонки на городской трассе. Кроме того, новый контракт Элбона тоже может быть связан с гонкой – в Таиланде хотят, чтобы на старт вышел местный гонщик.

Тайская пресса сообщает, что дебютная гонка в Бангкоке может пройти в 2027 или 2028 году, а о контакте будет объявлено до конца этого года.

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