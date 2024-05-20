Бывший тренер Лацио подтвердил, что получил четыре предложения от иностранных клубов о работе

Я открыт для всех проектов (с)

Фото: twitter.com/OfficialSSLazio

Бывший тренер "Ювентуса", "Наполи" и "Лацио" Маурицио Сарри подтвердил, что получил четыре предложения от иностранных клубов о сотрудничестве.

"Я открыт для всех проектов, которые меня привлекают".

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"В настоящее время есть четыре клуба, которые обратились ко мне — иностранные, в том числе из Премьер-лиги и Ла Лиги. Но все зависит от возможностей и от того, какой среднесрочный проект меня привлекает", — добавил специалист.

Напомним, что Сарри ушел в отставку с поста главного тренера "Лацио" в марте этого года, а недавно его связывали с работой в "Ньюкасле" или "Севилье".

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