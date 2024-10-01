Алонсо признаёт, что у него не так много времени

Фернандо Алонсо признаёт, что Aston Martin потребуется время, чтобы выйти на более высокий уровень, позволяющий претендовать на победы в гонках и чемпионатах. А этого времени у двукратного чемпиона мира, которому минувшим летом исполнилось 43 года, не так много.

Конечно, есть вероятность, что в перспективе на прогресс команды должен повлиять Эдриан Ньюи, который с весны следующего года приступит к работе в Aston Martin на посту управляющего технического партнёра. Но это тоже произойдёт не так быстро.

«Мы не можем предсказывать будущее, но думаю, что в ближайшие несколько месяцев нашу команду ждут перемены к лучшему, прежде всего это связано с запуском в эксплуатацию аэродинамической трубы, – сказал Алонсо. – Я бы сказал, что для нас это многое изменит.

Сейчас мы используем аэродинамическую трубу Mercedes и, разумеется, наше время работы в ней ограничено. Но когда заработает наша собственная аэродинамическая труба, и мы постараемся использовать её максимально продуманно, то это позволит сделать огромный шаг вперёд.

Кроме того, теперь команда переехала на новую базу – не стоит забывать, что ещё два года назад Aston Martin располагалась в очень маленьком здании, доставшемся от Racing Point/Force India. А теперь штат увеличился вдвое, и мы все работаем на новом месте.

Постепенно мы получим всё необходимое, чтобы выиграть нашу первую гонку и, будем надеяться, в перспективе сможем претендовать и на победу в чемпионате. Я понимаю, что на это потребуется время, а у меня, можно сказать, этого времени нет. Но я спокойно к этому отношусь и получаю удовольствие, двигаясь вперёд вместе с командой».

Источник