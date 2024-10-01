Овечкин не попал в заявку на предсезонный матч «Вашингтона» с «Коламбусом»

Александр Овечкин. Фото Imagn Images

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит выездной выставочный матч против «Коламбуса».

39-летний россиянин не попал в состав «Кэпиталз» на игру.

Овечкин принял участие в предыдущей игре против «Коламбуса» (4:8), которая состоялась в Вашингтоне 28 сентября. В этом матче форвард забил один гол. Также Овечкин сделал результативную передачу в предсезонной встрече с «Нью-Джерси» (5:3), которая прошла 26 сентября.

Матч «Коламбус» — «Вашингтон» пройдет во вторник, 1 октября и начнется в 2.00 по московскому времени.

У «Коламбуса» выйдут на лед три представителя России: вратарь Даниил Тарасов, защитник Иван Проворов и нападающий Кирилл Марченко. В составе «Вашингтона» двое россиян: защитник Александр Алексеев и нападающий Иван Мирошниченко.

Источник