Прайс назвал одного боксера, который может устроить ад для Усика и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Известный британский боксер Дэвид Прайс, который побеждал в любительском боксе Тайсона Фьюри, поделился мнением относительно бойца, который смог бы дать тяжелый бой Александру Усику и Фьюри. Прайс выделил Даниеля Дюбуа.

«Дюбуа собирается устроить Усику и Фьюри ад на ринге. Он похож на одержимого, и бой с Усиком это доказал. Я думаю, что Александр бы не хотел снова драться с Дюбуа, он для украинца будто ночной кошмар.

Тайсон Фьюри? Одна вещь, которую Фьюри не будет делать – это не будет пропускать столько ударов от Дюбуа, сколько Эй Джей, это точно, и то же самое с Усиком. Но на реванш с Усиком Дюбуа точно выйдет с большей верой, чем на первый бой», – сказал Прайс.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua