Пятая ракетка мира неожиданно завершила сотрудничество со своим тренером после раннего поражения на Уимблдоне

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини сообщила, что больше не будет работать с испанским специалистом Марком Лопесом.



О своем решении спортсменка сообщила в социальных сетях.

“Вместе мы добились отличных результатов, особенно в Риме и Париже, и я всегда буду помнить эти моменты. Я ценю тяжёлую работу и всю энергию, которую Марк вкладывал в меня каждый день.

Теперь, когда эта часть сезона подошла к концу, я решила кое-что изменить. Я многому научилась и добилась хороших результатов, и теперь я хочу поразмыслить о том, каким будет мой следующий шаг. Ещё раз спасибо тебе, Марк, за всё. Я желаю тебе всего наилучшего в будущем”, – написала Паолини.

29-летняя Паолини начала сотрудничество с Марком Лопесом в апреле, после расставания с предыдущим тренером Ренцо Фурланом, с которым проработала десять лет. Напомним, что Лопес, после окончания своей карьеры теннисиста, входил в тренерский штаб Рафаэля Надаля.

На Уимблдоне-2025 Жасмин Паолини, посеянная под четвёртым номером, неожиданно уступила во втором круге “нейтральной” Камилле Рахимовой – 6:4, 4:6, 4:6.



btu.org.ua