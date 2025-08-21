US Open-2025. Даты, игроки, призовые и все, что нужно знать о последнем в сезоне турнире Grand Slam

Сегодня в Нью-Йорке состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США



Нью-Йорк, США • 25 августа – 7 сентября • хард • $90,000,000

• Открытый чемпионат США был основан в 1881 году. До 1887 года в соревнованиях принимали участие только мужчины и, таким образом, в этом сезоне пройдет 145-й розыгрыш мужского турнира и 139-й розыгрыш женского. Матчи US Open проходят на открытых хардовых кортах USTA Billie Jean King National Tennis Center. На главном корте турнира оборудована крыша, которая позволяет проводить матчи во время дождя.

• В основной сетке соревнований играют по 128 теннисистов и теннисисток в одиночном разряде и по 64 дуэта в парном. Игры основной сетки стартуют в воскресенье 24 августа. Финальный поединок в одиночном разряде у женщин состоится в субботу 6 сентября, а мужской финал в воскресенье – 7 сентября. Финалы в парном разряде пройдут в такие даты: мужской – 6 сентября, а женский – 7 сентября.

• Официальный мяч турнира – Wilson US Open.

Мужской турнир: пятисетовые матчи, в решающем сете тай-брейк до 10 очков при счете 6:6.

Женский турнир: трехсетовые матчи, в решающем сете тай-брейк до 10 очков при счете 6:6.

Парный турнир: трехсетовые матчи, в решающем сете тай-брейк до 10 очков при счете 6:6.

Действующий чемпион: Янник Синнер (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

“Wild card” от организаторов турнира получили:

1. Нишеш Басаваредди (США)

2. Дарвин Бланч (США)

3. Тристан Бойер (США)

4. Стефан Достанич (США)

5. Эмилио Нава (США)

6. Валентен Ройер (Франция)

7. Тристан Скулкейт (Австралия)

8. Эллиот Спиццирри (США)

Пропустят турнир:

Артур Фис (Франция, №20)

Ник Кириос (Австралия, №21 PR)

Григор Димитров (Болгария, №25)

Маттео Берреттини (Италия, №52)

Хуберт Хуркач (Польша, №67)

Кэй Нисикори (Япония, №88)

Сеяные игроки и их соперники (ТОП-16)

1. Янник Синнер (Италия) – Вит Копршива (Чехия)

2. Карлос Алькарас (Испания) – Райли Опелка (США)

3. Александр Зверев (Германия) – Алехандро Табило (Чили)

4. Тэйлор Фритц (США) – Эмилио Нава (США)

5. Джек Дрэйпер (Великобритания) – “квалифаер”/”лаки лузер”

6. Бен Шелтон (США) – “квалифаер”/”лаки лузер”

7. Новак Джокович (Сербия) – Лернер Тьен (США)

8. Алекс де Минор (Австралия) – Кристофер О’Коннелл (Австралия)

9. Карен Хачанов (-) – Нишеш Басаваредди (США)

10. Лоренцо Музетти (Италия) – Джованни Мпетши Перрикар (Франция)

11. Хольгер Руне (Дания) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)

12. Каспер Рууд (Норвегия) – Себастьян Офнер (Австрия)

13. Даниил Медведев (-) – Бенжамен Бонзи (Франция)

14. Томми Пол (США) – Эльмер Меллер (Дания)

15. Андрей Рублёв (-) – “квалифаер”/”лаки лузер”

16. Якуб Меншик (Чехия) – Николас Ярри (Чили)





Действующая чемпионка: Арина Соболенко (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

“Wild card” от организаторов турнира получили:

1. Алисса Ан (США)

2. Каролин Гарсия (Франция)

3. Талия Гибсон (Австралия)

4. Валери Глозман (США)

5. Кэти Макнелли (США)

6. Клерви Нгунуэ (США)

7. Хулиэта Пареха (США)

8. Винус Уильямс (США)

Пропустят турнир:

Чжэн Циньвэнь (Китай, №7)

Паула Бадоса (Испания, №16)

Онс Жабер (Тунис, №72)

Данка Ковинич (Черногория, №95 PR)

Сеяные теннисистки и их соперницы (ТОП-16)

1. Арина Соболенко (-) – Ребека Масарова (Швейцария)

2. Ига Швёнтек (Польша) – Эмилиана Аранго (Колумбия)

3. Коко Гауфф (США) – Айла Томлянович (Австралия)

4. Джессика Пегула (США) – Маяр Шериф (Египет)

5. Мирра Андреева (-) – Алиша Паркс (США)

6. Мэдисон Кис (США) – Рената Сарасуа (Мексика)

7. Жасмин Паолини (Италия) – “квалифаер”

8. Аманда Анисимова (США) – Кимберли Биррелл (Австралия)

9. Елена Рыбакина (Казахастан) – Хулиэта Пареха (США)

10. Эмма Наварро (США) – Ван Яфань (Китай, SR)

11. Каролина Мухова (Чехия) – Винус Уильямс (США)

12. Элина СВИТОЛИНА (УКРАИНА) – Анна Бондар (Венгрия)

13. Екатерина Александрова (-) – Анастасия Севастова (Латвия, SR)

14. Клара Таусон (Дания) – Александра Эала (Филиппины)

15. Дарья Касаткина (Австралия) – Елена-Габриэла Русе (Румыния)

16. Белинда Бенчич (Швейцария) – “квалифаер”





Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который будет защищать свой титул в этом году. Итальянский теннисист попробует стать первым игроком, защитившим в Нью-Йорке свой титул после Роджера Федерера, который побеждал на этом турнире в период с 2004 по 2008 года.

Помимо Синнера, из чемпионов прошлых лет также выступят: Новак Джокович (2011, 2015, 2018, 2023), Карлос Алькарас (2022), Даниил Медведев (2021) и Марин Чилич (2014).

В прошлом году титул в Нью-Йорке выиграла Арина Соболенко, для которой этой был первый титул на этом турнире. Последние четыре года женский US Open получает новую чемпионку (Эмма Радукану, Ига Швёнтек, Коко Гауфф).

Помимо Соболенко, из победительниц прошлых турниров также сыграют: Коко Гауфф (2023), Ига Швёнтек (2022), Эмма Радукану (2021) и Наоми Осака (2018, 2020).

Элина Свитолина (одиночный разряд)

Марта Костюк (одиночный и парный разряд)

Даяна Ястремская (одиночный и парный разряд)

Юлия Стародубцева (одиночный и парный разряд)

Людмила Киченок (парный разряд)

Надежда Киченок (парный разряд)

Очки и призовые (мужской турнир):

R1: 10 очков / $110,000

R2: 45 очков / $154,000

R3: 90 очков / $237,000

R4: 180 очков / $400,000

QF: 360 очков / $660,000

SF: 720 очков / $1,260,000

RU: 1200 очков / $2,500,000

W: 2000 очков / $5,000,000

Очки и призовые (женский турнир):

R1: 10 очков / $110,000

R2: 70 очков / $154,000

R3: 130 очков / $237,000

R4: 240 очков / $400,000

QF: 430 очков / $660,000

SF: 780 очков / $1,260,000

FR: 1300 очков / $2,500,000

W: 2000 очков / $5,000,000

Больше всего титулов: Пит Сампрас, Джимми Коннорс, Роджер Федерер (5)

Самый возрастной чемпион: Кен Розуолл (35 лет 10 месяцев 11 дней)

Самый молодой чемпион: Пит Сампрас (19 лет 28 дней)

Самый низкорейтинговый чемпион: №20 – Андре Агасси (1994)

Больше всего выигранных матчей: Джимми Коннорс (98)

Больше всего титулов: Крис Эверт и Серена Уильямс (6)

Самая возрастная чемпионка: Флавия Пеннетта (33 года 6 месяцев 18 дней)

Самая молодая чемпионка: Трейси Остин (16 лет 8 месяцев 28 дней)

Самая низкорейтинговая чемпионка: №б/р. Ким Клейстерс (2007)

Больше всего выигранных матчей: Крис Эверт (101)



