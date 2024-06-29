Истборн, Фернандес победила действующую чемпионку и вышла в финал

Результаты полуфинальных матчей на турнире WTA 500 в Великобритании

Истборн, Великобритания • 24-29 июня • трава • $922,573

Действующая чемпионка: Мэдисон Кис (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Лейла Фернандес (Канада) — Мэдисон Кис (США, 4) 6:3, 3:6, 6:3

Дарья Касаткина (-, 6) — Жасмин Паолини (Италия, 3) 3:6, 7:5, 6:3

Лейла Фернандес сравняла счёт в личных встречах с Мэдисон Кис, которой уступила в 2021 году на Ролан Гаррос. Канадская теннисистка проведёт шестой финал на уровне WTA в карьере и первый на траве. Предыдущие пять состоялись на хардовых турнирах, и Лейла одержала три победы.

В решающем матче Фернандес встретится с Дарьей Касаткиной, против которой играла в 2022 году на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме и хардовом турнире WTA 500 в Сан-Диего, потерпев поражения в обоих матчах.

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