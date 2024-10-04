Международная федерация тенниса объявила об очередных изменениях в формате Кубка Билли Джин Кинг

ITF реформирует женский командный чемпионат мира по теннису

Сегодня Международная федерация тенниса представила обновленный регламент Кубка Билли Джин Кинг и Кубка Дэвиса на 2025 год.

В следующем году Финал Кубка Билли Джин Кинг перейдет от формата 12 команд-участниц до 8. Таким образом, оба командных чемпионата мира и женский, и мужской будут иметь одинаковое количество сборных в финальной части турнира.

ITF утверждает, что это изменение произошло в рамках долгосрочной стратегии, направленной на сближение двух чемпионатов мира. Для того, чтобы реализовать этот переход, соревнования в 2025 году проведут в следующем формате:

– матчи пройдут на неделе, которая начинается 7 апреля 2025 года

– 7 групп по 3 команды в каждой*

*в зависимости от выбора страны-хозяйки Финала, количество встреч в Квалификации может быть изменено

– в каждой группе соревнования будут длиться в течение 3 дней и проходить в одном месте

– в каждой группе будет своя команда-хозяйка

– каждая матчевая встреча в группе будет разыграна из 2 одиночных и 1 парного матчей

– 7 сборных, которые станут победителями в своих группах, присоединятся к стране-хозяйке в Финале Кубка Билли Джин Кинг-2025**

**должна входить в топ-50 рейтинга наций или иметь по крайней мере одного игрока, который входит в топ-10 рейтинга WTA в одиночном разряде. Если страна-хозяйка не соответствует этим критериям, место страны-хозяйки будет передано другой сборной

– этот этап будет проведен в ноябре 2025 года

– 7 групп по 3 команды, в каждой группе будет страна-хозяйка

– соревнования в течение 3 дней (2 одиночных и 1 парный матч)

– 7 победительниц группового этапа Плей-офф пройдут в Квалификацию-2026.

– соревнования состоятся в ноябре 2025 года

– 8 сборных будут играть в формате “на выбывание”

В ITF добавляют, что с 2026 года формат домашних-выездных матчей вернется на этапах Квалификации и Плей-офф.

Что касается мужского турнира, то сентябрьская стадия в Кубке Дэвиса-2025 перейдет от матчей в 4 группах в течение 6 дней соревнований до 7 матчевых встреч в формате “дома-на выезде” в течение 2 дней. 7 команд-победительниц присоединятся к стране-хозяйке в Финале Кубка Дэвиса в ноябре.

“В Кубке Билли Джин Кинг переход в Финал из восьми команд соответствует формату Финала Кубка Дэвиса, который оказался таким успешным, – заявил президент ITF Дэвид Хаггерти. – Переход сентябрьского этапа Кубка Дэвиса с шестидневных групповых соревнований на двухдневные матчи дома или на выезде облегчит календарь игроков сразу после Открытого чемпионата США, сохраняя при этом интенсивность соревнований, которые все они любят”.

Эти изменения введены в преддверии Финалов обоих чемпионатов в 2024 году, которые впервые состоятся в одном месте в один месяц: в Малаге 13-20 ноября Кубок Билли Джин Кинг и Кубок Дэвиса – 19-24 ноября.

Сейчас продолжаются тендеры на проведение Финала Кубка Билли Джин Кинг и Финала Кубка Дэвиса в 2025 году.

Напомним, что женская сборная Украины сыграет свой матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против Австрии в Далласе, США, 16-17 ноября.

btu.org.ua