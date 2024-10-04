WEC: Лапьер назначен спортивным директором Alpine

В последнее время о французском гонщике Николя Лапьере мы упоминали не раз, поскольку в этом сезоне он был напарником Мика Шумахера в команде Alpine Endurance Team.

Позавчера он объявил о завершении карьеры в гонках на выносливость – но только в качестве гонщика, поскольку сегодня 40-летний Лапьер назначен спортивным директором заводской команды концерна Renault, выступающей в WEC. К работе на этой должности приступит 1 января и будет в подчинении Филиппа Сино, руководителя Alpine Endurance Team.

Но уже в дни финального этапа сезона, который пройдёт в первый уик-энд ноября в Бахрейне, он начнёт знакомиться со своими новыми обязанностями, тогда как его место в экипаже №36 займёт Жюль Гунон, резервный гонщик команды.

«В Alpine всегда в меня верили, в том числе дав мне шанс заниматься доводкой гиперкара A424, а потом начать наш первый сезон за рулём этой машины, – прокомментировал Лапьер. – Приятно подтвердить, что хотя я решил завершить карьеру профессионального гонщика, мои приключения с этой командой продолжатся, но теперь уже по другую сторону пит-уолл.

Постараюсь поделиться всем своим опытом с нашими гонщиками и стать связующим звеном с инженерным департаментом Alpine Endurance Team. Гонки на выносливость развиваются по восходящей траектории, и я верю в наш проект. Мы должны сосредоточить все усилия, чтобы сообща вывести команду на следующий уровень».

Лапьер перешёл из картинга в кольцевые гонки четверть века назад и добился немалых успехов в молодёжных формулах: в 2002-м стал третьим призёром Еврокубка Формулы Renault, в 2003-м выиграл Гран При Макао, в 2006-м стал чемпионом серии A1 GP, но уже в следующем году продолжил карьеру в гонках на выносливость.

Его главные достижения – три победы в «24 часах Ле-Мана» в 2015-2016-м и 2018 гг. в классе LMP2 и два титула чемпиона WEC в этой же категории вместе с командой Signatech Alpine.

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