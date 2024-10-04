“Мы не готовы”. Тренер Челси высказался о борьбе за титул АПЛ с Манчестер Сити и Арсеналом

Специалист ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции

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"Челси" провел удачный старт нового сезона АПЛ, набрав 13 очков в шести турах. Такой результат позволил лондонцам закрепиться на четвертом месте в турнирной таблице.

Накануне очередного матча Премьер-лиги Энцо Мареска, главный тренер "синих" заявил, что команда еще не готова бороться за чемпионский титул с "Манчестер Сити" и "Арсеналом".

"Мы не готовы. "Сити" работает с одним тренером девять лет, "Канониры" – пять. Мы же вместе всего три месяца. Наша цель – медленно, шаг за шагом, сокращать отставание от них", – сказал Энцо.

Напомним, что 6 октября "Челси" сыграет против "Ноттингема Фореста". Начало – в 16:00 по киевскому времени.

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