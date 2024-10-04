Twitter. Жанибек Алимханулы и Андрей Михайлович

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (22–0, 14 КО) поздравил казаха Жанибека Алимханулы (16–0, 11 КО) с удачной защитой пояса IBF.

Украинец позвонил Жанибеку сразу же после поединка Алимханулы против Андрея Михайловича по видеосвязи:

«Поздравляю! В том же духе! Так же сильно! Поздравляет вся моя команда. Брат – обнимаем!», – сказал Александр.

Жанибек в девятом раунде нокаутировал новозеландца Андрея Михайловича.

ВИДЕО. Усик поздравил казахского боксера, который нокаутировал Михайловича

sport.ua