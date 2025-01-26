ОФИЦИАЛЬНО. Экс-соперник украинца проведет бой за титулы IBF и WBA

X. Эннис – Станионис

12 апреля на арене Jim Whelan Boardwalk Hall в Атлантик-Сити (США) состоится бой за два титула в полусреднем весе (до 66,7 кг).

На ринге встретятся обладатель пояса WBA Эймантас Станионис (15–0, 9 КО, Литва) и чемпион мира по версии IBF Джарон Эннис (33–0, 29 КО, США). Оба боксера не имеют ни одного поражения в своей профессиональной карьере. О поединке сообщил влиятельный британский промоутер Эдди Хирн.

«Я всегда мечтал о таком поединке. Наступило время собрать все пояса в этом дивизионе. 12 апреля болельщики и зрители увидят лучшую версию меня», – заявил Эннис.

Станионис не остался в стороне и ответил сопернику: «Я много чем жертвовал ради того, чтобы выйти на бой такого уровня. Джарон – сильный соперник, но я готов одержать досрочную победу. Нужно доказать, что в этой категории я король».

В последнем поединке Джарон Эннис встречался с украинским претендентом Кареном Чухаджяном – американец в конкурентном бою сумел победить единогласным решением судей.

sport.ua