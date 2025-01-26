Райо Вальекано – Жирона: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Быстрые ссылки
Игра за еврокубковую зону
Фото – Getty Images/Global Images Ukraine
После поражения от "Севильи" в прошлом туре "Жирона" потеряла место в еврокубковой зоне и стремится туда вернуться, игра с "Райо Вальекано" может вполне помочь команде Цыганкова. "Райо Вальекано" в прошлом туре чемпионата Испании сыграл вничью 1:1 на выезде против "Осасуны", из-за такого результата "Райо" отстает от "Жироны" на 2 очка и тоже является потенциальным претендентом на еврокубки.
2.72 3.10 2.85 Узнать больше
Райо Вальекано – Жирона.
26 января 2025, 15:00
Трансляция: MEGOGO Футбол Второй
Трансляция матча
В эфире
Трансляция. Райо Вельекано – Жирона Смотреть трансляцию