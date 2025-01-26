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Футбол

Райо Вальекано – Жирона: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Игра за еврокубковую зону

Райо Вальекано - Жирона: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • После поражения от "Севильи" в прошлом туре "Жирона" потеряла место в еврокубковой зоне и стремится туда вернуться, игра с "Райо Вальекано" может вполне помочь команде Цыганкова. "Райо Вальекано" в прошлом туре чемпионата Испании сыграл вничью 1:1 на выезде против "Осасуны", из-за такого результата "Райо" отстает от "Жироны" на 2 очка и тоже является потенциальным претендентом на еврокубки.

    Райо Вальекано - Жирона: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

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    Райо Вальекано – Жирона.

    26 января 2025, 15:00
    Трансляция: MEGOGO Футбол Второй

    Трансляция матча

    Райо Вальекано - Жирона: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

    Райо Вальекано - Жирона: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

    Райо Вальекано - Жирона: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

    В эфире

    Райо Вальекано - Жирона: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

    Трансляция. Райо Вельекано – Жирона Смотреть трансляцию

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