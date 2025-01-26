Вассёр: Сайнса отличает способность адаптироваться

С приходом Льюиса Хэмилтона в истории Ferrari начинается новая глава, но Фредерик Вассёр по-прежнему с благодарностью вспоминает период сотрудничества с Карлосом Сайнсом.

Руководитель итальянской команды был одним из тех, к кому обратились за комментариями создатели документального фильма про Фернандо Алонсо, о котором мы рассказывали, но Вассёр отметил и другого испанского гонщика, который с 2025 года будет выступать за Williams.

«Для нас важным было влияние человеческого фактора и их эффективное сотрудничество с Шарлем Леклером, но ещё важнее было сотрудничество Карлоса со всей командой в целом, – поделился Вассёр. – За эти годы он смог установить хорошие отношения буквально со всеми. Карлос всегда выкладывается на 100%, и он очень стабильный гонщик.

Для Ferrari это было большим преимуществом: когда он показывал не самые высокие результаты, это означало, что дело в машине. Всё это было очень полезно в плане модернизации техники.

Карлос сможет отлично справиться с делом и в Williams. Я желаю ему и Джеймсу Ваулзу всего наилучшего. Я отлично знаю обоих и уверен, что у них будут прекрасные отношения. Сайнса отличает способность адаптироваться, а кроме того, его уже можно считать очень опытным гонщиком, и ему будет легко наладить сотрудничество с новой командой».

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