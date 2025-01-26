Энди Маррей – о своем тренерском опыте в команде Джоковича на Australian Open: “Есть вещи, которые оказались немного другими, чем я ожидал”

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей, который впервые попробовал себя в роли тренера на Australian Open, поделился своими мыслями о работе с Новаком Джоковичем в Мельбурне.



“Я всегда знал, что мне понравится тренировать,” – отметил Маррей. “Никогда не думал иначе, но есть вещи, которые оказались немного другими, чем я ожидал. Определённо есть области, где мне нужно стать лучше, например, техническая сторона игры. Как игрок, я понимаю основы, но не так глубоко, как некоторые очень опытные тренеры. Некоторые из тех, с кем я работал за годы, были сильны именно в этой области.”

Маррей рассказал, что получил удовольствие от подготовки Джоковича к матчам и стратегической работы с его командой.

“Бывшие игроки обычно хорошо разбираются в стратегии и психологии, потому что сами проходили через все это,” – сказал британец. “Но в тренерской работе есть много других аспектов, которые мне ещё предстоит изучить. Есть вещи, которые мне действительно понравились.”

Энди также подчеркнул, что работа тренера не вызывает у него такого стресса, как участие в матчах. “Играть определённо тяжелее, это точно,” – поделился он. “Я знаю, как это может быть нервно на корте, но при просмотре со стороны я чувствовал себя спокойнее. Конечно, в важные моменты, как в концовке матча с Алькарасом, появляется напряжение, но это совсем не то, что ты чувствуешь, когда сам играешь.”

После победы Джоковича над Алькарасом в полуфинале серб подошёл к своей команде, чтобы обнять Маррея, поблагодарив его за поддержку и помощь.



“Это был крутой момент,” – признался Энди. “Все были в восторге от того, как он сыграл, учитывая его самочувствие. Это был невероятный теннис, потрясающее выступление. Я был немного удивлён, когда он подошёл, потому что мы уже отпраздновали после матч-болла. Но он просто был переполнен эмоциями от победы и своей игры. Это был приятный момент.”

Продолжит ли их сотрудничество после турнира – пока неизвестно. Они заранее договорились об испытательном периоде на Australian Open, после которого решат, как действовать дальше.

btu.org.ua