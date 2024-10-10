Шанхай. Гоффен впервые за два года победил игрока из топ-5, Меншик встретится с Джоковичем в 1/4 финала

На турнире ATP Masters 1000 в Китае завершились матчи четвёртого круга

Шанхай, Китай • 2-13 октября • хард • $10,298,535

Действующий чемпион: Хуберт Хуркач (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Якуб Меншик (Чехия) – Григор Димитров (Болгария, 9) 6:3, 3:6, 6:4

Новак Джокович (Сербия, 4) – Роман Сафиуллин (-) 6:3, 6:2

Тэйлор Фритц (США, 7) – Хольгер Руне (Дания, 12) 6:1, 6:2

Давид Гоффен (Бельгия) – Александр Зверев (Германия, 2) 6:4, 7:5

Якуб Меншик (№65) одержал четвёртую в карьере победу над соперником из топ-10 и уже вторую в Шанхае. Во втором круге чешский теннисист был сильнее Андрея Рублёва. Меншик впервые сыграет в четвертьфинале соревнований серии “Мастерс” и встретится с четырёхкратным чемпионом турнира Новаком Джоковичем.

Давид Гоффен (№66) сравнял счёт в очных противостояниях с Александром Зверевым, записав в свой актив четвёртую победу. Бельгийский теннисист десятый раз в карьере обыграл представителя топ-5 и впервые с октября 2022 года, когда победил лидера рейтинга Карлоса Алькараса в Астане. Дальше Гоффен сыграет против Тэйлора Фритца (1-1).

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