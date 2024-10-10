Австрия – Казахстан. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 10.10.2024

Аутсайдеры своего квартета

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Лига наций, третий тур

Дивизион B, группа 3

10 октября, 21:45. "Райффайзен Арена" (Линц)

Главный арбитр: Дональд Робертсон (Шотландия)

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Трансляція матчу Австрія – Казахстан Смотреть трансляцию

После первых двух сыгранных матчей в Австрии и Казахстане по одному зачетному пункту. Подопечные Рангника проиграли Норвегии и сыграли вничью со Словенией, команда россиянина Черчесова – наоборот. Однако, если австрийцы опустились по итогам прошлого сезона из Лиги А, то казахи лишь поднялись с дивизиона ниже. Теперь они решат, кто заслуживает быть на второй ступени больше.

Новости Австрии

Многообещающим получился групповой этап Евро-2024 для "дас тим". В квартете с Францией, Нидерландами и Польшей австрийцы заняли первое место и в итоге вышли на Турцию. А вот там с трех ударов в плоскость от соперника пропустили три гола. И полоса неудач перекинулась на дальнейший турнир.

В первом туре Лиги наций Австрия отыгрывалась в выездном поединке против Словении – в итоге команды сыграли вничью. В предыдущем поединке с Норвегией сценарий был примерно похож и все катилось тоже до равного счета 1:1, но Холанд на 80 минуте сказал свое веское слово. Второе поражение за последние три матча. Но это не значит, что Австрия плохо играла. Соперники достаточно вязкие и неудобные. А сегодня – Казахстан, да еще и на своем поле. Лучшего момента побеждать, да и не придумаешь.

Кадры хозяев

Практически все готовы к этому матчу. Однако не каждый футболист получает много игровой практики в своих клубах. К примеру, Арнаутович или Баумгартнер. Капитан Забитцер только что восстановился от легкой травмы и два матча появлялся только после замены. Но звезд среднего уровня в Австрии предостаточно.

Новости Казахстана

То, что казахи на последнем месте своего квартета – больше закономерность, чем случайность. Они победили в своей группе Лиги наций дивизиона C и получили возможность сражаться даже за путевку на Евро, но были разгромлены Грецией 0:5. Далее – поражения от Люксембурга, Армении Азербайджана… И казахи решили назначить "большого" тренера с болот Черчесова (хотя до того и так тренировал также россиянин).

В первом туре Лиги наций казахи дома удержали Холанда. Против Норвегии сыграли 0:0 – это была победа. Один удар в створ на две команды и 0,06 xG (ожидаемых голов) от Казахстана. Норвежцы тогда набрали показатель 1,69. Далее – уже получили по заслугам от Шешко. Пропустили трижды в гостях и уехали домой со Словении с 0:3 в кармане. В этот раз смогли нанести уже два удара в створ ворот. Прогресс.

Кадры гостей

Основные представители – из команд местного чемпионата. Также есть несколько из чемпионата РФ, а основная звезда – Бахтиор Зайнутдинов. Тот, которого, по слухам, летом из "Бешикташа" сватали в "Динамо" Киев.

Последние пять матчей Австрии и Казахстана

Последние пять встреч хозяев

09.09. Норвегия – Австрия 2:1 (Лига наций)

06.09. Словения – Австрия 1:1 (Лига наций)

02.07. Австрия – Турция 1:2 (Евро-2024)

25.06. Нидерланды – Австрия 2:3 (Евро-2024)

21.06. Польша – Австрия 1:3 (Евро-2024)

Последние пять встреч гостей

09.09. Словения – Казахстан 3:0 (Лига наций)

06.09. Казахстан – Норвегия 0:0 (Лига наций)

11.06. Азербайджан – Словения 3:2 (ТМ)

07.06. Армения – Словения 2:1 (ТМ)

26.03. Люксембург – Словения 2:1 (ТМ)

Личные встречи между командами

16.10.2012. Австрия – Казахстан 4:0 (Отбор на ЧМ-2014)

12.10.2012. Казахстан – Австрия 0:0 (Отбор на ЧМ-2014)

11.10.2011. Казахстан – Австрия 0:0 (Отбор на ЧЕ-2012)

07.09.2010. Австрия – Казахстан 2:0 (Отбор на ЧЕ-2012)

Турнирная таблица группы 3

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки

1

Словения

2 1 1 0 4-1 4 2

Норвегия

2 1 1 0 2-1 4 3

Австрия

2 0 1 1 2-3 1 4

Казахстан

2 0 1 1 0-3 1

Ставки и коэффициенты на матч Австрия – Казахстан

1.19 7.20 17.00 Узнать больше

1.16 7.86 16.60 Узнать больше

Прогноз на матч Австрия – Казахстан от UA-Football

Очевидное преимущество хозяев, как и в индивидуальном классе футболистов, так и в тренерском мнении. Букмекеры подтверждают это своими прогнозами. В то же время Австрия в последний раз играла на ноль еще 10 матчей назад, но и соперников уровня Казахстана не было. Пора. Прогноз: Сухая победа Австрии (Кф 1,65).

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