Австрия – Казахстан. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 10.10.2024

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Аутсайдеры своего квартета
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Лига наций, третий тур
Дивизион B, группа 3
10 октября, 21:45. "Райффайзен Арена" (Линц)
Главный арбитр: Дональд Робертсон (Шотландия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 5
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Трансляція матчу Австрія – Казахстан Смотреть трансляцию
После первых двух сыгранных матчей в Австрии и Казахстане по одному зачетному пункту. Подопечные Рангника проиграли Норвегии и сыграли вничью со Словенией, команда россиянина Черчесова – наоборот. Однако, если австрийцы опустились по итогам прошлого сезона из Лиги А, то казахи лишь поднялись с дивизиона ниже. Теперь они решат, кто заслуживает быть на второй ступени больше.
Новости Австрии
Многообещающим получился групповой этап Евро-2024 для "дас тим". В квартете с Францией, Нидерландами и Польшей австрийцы заняли первое место и в итоге вышли на Турцию. А вот там с трех ударов в плоскость от соперника пропустили три гола. И полоса неудач перекинулась на дальнейший турнир.
В первом туре Лиги наций Австрия отыгрывалась в выездном поединке против Словении – в итоге команды сыграли вничью. В предыдущем поединке с Норвегией сценарий был примерно похож и все катилось тоже до равного счета 1:1, но Холанд на 80 минуте сказал свое веское слово. Второе поражение за последние три матча. Но это не значит, что Австрия плохо играла. Соперники достаточно вязкие и неудобные. А сегодня – Казахстан, да еще и на своем поле. Лучшего момента побеждать, да и не придумаешь.
Кадры хозяев
Практически все готовы к этому матчу. Однако не каждый футболист получает много игровой практики в своих клубах. К примеру, Арнаутович или Баумгартнер. Капитан Забитцер только что восстановился от легкой травмы и два матча появлялся только после замены. Но звезд среднего уровня в Австрии предостаточно.
Новости Казахстана
То, что казахи на последнем месте своего квартета – больше закономерность, чем случайность. Они победили в своей группе Лиги наций дивизиона C и получили возможность сражаться даже за путевку на Евро, но были разгромлены Грецией 0:5. Далее – поражения от Люксембурга, Армении Азербайджана… И казахи решили назначить "большого" тренера с болот Черчесова (хотя до того и так тренировал также россиянин).
В первом туре Лиги наций казахи дома удержали Холанда. Против Норвегии сыграли 0:0 – это была победа. Один удар в створ на две команды и 0,06 xG (ожидаемых голов) от Казахстана. Норвежцы тогда набрали показатель 1,69. Далее – уже получили по заслугам от Шешко. Пропустили трижды в гостях и уехали домой со Словении с 0:3 в кармане. В этот раз смогли нанести уже два удара в створ ворот. Прогресс.
Кадры гостей
Основные представители – из команд местного чемпионата. Также есть несколько из чемпионата РФ, а основная звезда – Бахтиор Зайнутдинов. Тот, которого, по слухам, летом из "Бешикташа" сватали в "Динамо" Киев.
Последние пять матчей Австрии и Казахстана
Последние пять встреч хозяев
Последние пять встреч гостей
Личные встречи между командами
16.10.2012. Австрия – Казахстан 4:0 (Отбор на ЧМ-2014)
12.10.2012. Казахстан – Австрия 0:0 (Отбор на ЧМ-2014)
11.10.2011. Казахстан – Австрия 0:0 (Отбор на ЧЕ-2012)
07.09.2010. Австрия – Казахстан 2:0 (Отбор на ЧЕ-2012)
Турнирная таблица группы 3# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1
Словения
2 1 1 0 4-1 4 2
Норвегия
2 1 1 0 2-1 4 3
Австрия
2 0 1 1 2-3 1 4
Казахстан
2 0 1 1 0-3 1
Ставки и коэффициенты на матч Австрия – Казахстан
1.19 7.20 17.00 Узнать больше
1.16 7.86 16.60 Узнать больше
Прогноз на матч Австрия – Казахстан от UA-Football
Очевидное преимущество хозяев, как и в индивидуальном классе футболистов, так и в тренерском мнении. Букмекеры подтверждают это своими прогнозами. В то же время Австрия в последний раз играла на ноль еще 10 матчей назад, но и соперников уровня Казахстана не было. Пора. Прогноз: Сухая победа Австрии (Кф 1,65).