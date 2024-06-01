Ролан Гаррос. Наварро победила Кис в американском противостоянии и впервые вышла в 1/8 финала

В женской сетке Открытого чемпионата Франции завершились матчи третьего круга

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Элина Аванесян (-) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) 3:6, 6:3, 7:6(6)

Жасмин Паолини (Италия, 12) — Бьянка Андрееску (Канада, SR) 6:1, 3:6, 6:0

Элина Свитолина (Украина, 15) — Ана Богдан (Румыния) 7:5, 6:2

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Элизе Мертенс (Бельгия, 25) 6:4, 6:2

Варвара Грачёва (Франция) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния, SR) 7:5, 6:3

Эрика Андреева (-) — Пэйтон Стёрнс (США) 6:2, 6:1

Эмма Наварро (США, 22) — Мэдисон Кис (США, 14) 7:6(5), 7:6(3)

Арина Соболенко (-, 2) — Паула Бадоса (Испания) 7:5, 6:1

Жасмин Паолини во второй раз в карьере сыграет в 1/8 финала на турнире Grand Slam. На старте сезона итальянка дошла до этой стадии на Australian Open. Напомним, что в четвёртом круге Ролан Гаррос сыграет ещё одна представительница Италии — Элизабетто Коччаретто.

Эмма Наварро вышла вперёд в счёте очных встреч с Мэдисон Кис (2-1) и остановила победную серию соотечественницы, которая неделю назад выиграла титул WTA 500 в Страсбурге. Американка впервые вышла в четвёртый круг на «мэйджоре» и попробует во второй раз в этом году обыграть Арину Соболенко, с которой встречалась в марте на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Пары соперниц в четвёртом круге: Аванесян — Паолини, Свитолина — Рыбакина, Грачёва — Андреева, Наварро — Соболенко.

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