Aston Martin в кризисе

Положение Aston Martin F1 в этом сезоне вызывает тревогу и у тех, кто работает в команде, и у её владельца, Лоуренса Стролла: хотя она по-прежнему занимает 5-ю строчку в Кубке конструкторов, но при этом за три последних гонки заработала всего четыре очка. Гран При Монако стал первым этапом сезона, на котором Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл финишировали за пределами призовой десятки.

Теперь команда из Сильверстоуна уступает ближайшим соперникам, а это Mercedes, уже 52 очка, и её постепенно догоняет Visa RB – отставание сократилось до 20 очков. Год назад на этой стадии сезона Aston Martin занимала 3-е место в командном зачёте, набрав за первые 8 этапов 154 очка, в которых Алонсо шесть раз поднимался на подиум. Но в этом сезоне его лучшим результатом остаётся 5-е место в Гран При Саудовской Аравии.

Кстати, в квалификациях Фернандо тоже не отличается скоростью, и счёт его дуэлей с напарником равный – 4:4.

Впрочем, как пишет немецкое издание Auto Motor und Sport, перед началом уик-энда в Монако руководитель команды Майк Крак заявил, что проводить параллели с первой половиной прошлого сезона – некорректно: «Тогда в зимнее межсезонье другие команды не лучшим образом справились с домашним заданием, в отличие от нас. Та ситуация породила завышенные ожидания, и теперь нас меряют этой меркой».

Однако в начале прошлого сезона машина Aston Martin производила отличное впечатление, поскольку хорошо справлялась как с быстрыми поворотами, так и с медленными. Но с каждым очередным комплексом технических обновлений её скорость падала, эффективность шасси снижалась, и выяснялось, что новинки нормально работают только на отдельных трассах.

У машины этого года, иные особенности: ей больше подходят быстрые повороты, чем медленные, хотя в прошлом году картина чаще всего была противоположная. А сейчас на AMR24 резина работает с более высокими нагрузками, что отчасти помогает в квалификациях, но приводит к повышенному износу на дистанции гонки. Алонсо и Стролл жалуются, что на входе в повороты проявляется избыточная поворачиваемость, которая в апексе переходит в недостаточную.

Кроме того, команда иначе построила работу по внедрению новинок: они появляются чаще, практически на каждом этапе. Особенно масштабными были обновления, представленные в Сузуке и в Имоле.

«К сожалению, всё относительно, – сетует при этом Фернандо Алонсо. – Если мы прибавляем на половину десятой, то соперники – почти на 0,2 секунды. Из-за этого результаты продолжают снижаться. В последние несколько недель наша программа предопределялась необходимостью найти ответы. Иногда лучше пожертвовать 9-м местом, но зато узнать нечто важное о машине».

Впрочем, Крак призывает не драматизировать ситуацию: «Три гонки назад, в Китае, мы дважды стартовали с третьей позиции. Но результаты сейчас настолько плотные, что можно оказаться на любом месте – между 5-м и 16-м. При этом Имола и Монте-Карло – особенные трассы. Поэтому, чтобы оценить последние новинки, надо дождаться следующих гонок».

Дэн Фэллоуз, технический директор команды, пояснил, что комплекс обновлений, представленный на этапе в Имоле, нацелен не на ликвидацию недостатков шасси, а в первую очередь должен сделать поведение AMR24 в целом более предсказуемым. Одновременно в команде пытаются разобраться с повышенным износом резины, хотя гонка в Монако показала, что она по-прежнему мешает гонщикам: Алонсо приходилось чаще других снимать ногу с газа, чтобы дотянуть до финиша на комплекте шин состава Medium.

Надо признать, что многие сложности проявляются только на реальной трассе, и на это обратил внимание Фернандо Алонсо: «На симуляторе многие нюансы скрадываются. McLaren, Ferrari и Visa RB это тоже хорошо знакомо. Но все три команды смогли прибавить, когда по-настоящему разобрались с причинами проблем: в случае с McLaren в прошлом году это произошло в Австрии, в случае с Ferrari – в Зандфорте, в случае с AlphaTauri – в Сингапуре».

После этого результаты всех трёх упомянутых команд действительно пошли вверх, поскрольку их инженерам удалось выявить слабые места шасси, и они направили усилия на достижение оптимального поведения машины в поворотах различных типов. Похоже, что в Aston Martin пока ещё не достигли этой точки.

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