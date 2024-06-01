«Флорида» сыграет с «Рейнджерс» 2 июня в матче плей-офф НХЛ

Артемий Панарин (слева) и Брэндон Монтур. Фото USA Today Sports

«Флорида» дома примет «Рейнджерс» в шестом матче серии финала Восточной конференции НХЛ в ночь на 2 июня. Игра пройдет в Санрайзе на льду «Эмерант Банк-арены». Она начнется в 03.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча полуфинала Кубка Стэнли «Флорида» — «Рейнджерс» в прямом эфире можно будет в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты — 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

Ключевые события противостояния плей-офф НХЛ «Флорида» — «Рейнджерс» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Счет в серии: 3-2 в пользу «Пантерз». Ранее, 31 мая, «Рейнджерс» на своем льду потерпели поражение от «Флориды» со счетом 2:3.

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