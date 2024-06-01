Знаєте скільки разів Ірвінг переміг «Бостон», після того як потоптався на лого «Селтікс»?

31 травня 2021 року «Бруклін» розгромив «Бостон» у четвертій грі першого раунду плей-оф з рахунком 141:126.

Після гри трапився неприємний епізод. Вболівальник «Селтікс» кинув пляшку в Кайрі Ірвінга, коли той прямував у роздягальню команди. Це викликало бурхливу реакцію гравців «Брукліна». У підсумку, фаната вдалося знайти, його заарештували і довічно заборонили відвідувати матчі клубу.

Після цього Кайрі потоптався на лого «Селтікс» прямо на очах фанів.

Цікаво, що після цього моменту Ірвінг переміг «Бостон» лише один раз за 11 матчів. Це було в пʼятому матчі цієї ж серії.

В тому плей-оф «Нетс» програли «Мілвокі» з рахунком 3:4 у другому раунді постсезону.

Сьомого червня «Даллас» зіграє проти «Бостона» в першому матчі фіналу НБА 2024 року.

Фото: Sportsnet

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