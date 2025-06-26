Гран При Австрии: Изменения на трассе и зоны DRS

Накануне Гран При Австрии в FIA рассказали об изменениях на трассе и подтвердили расположение трёх зон DRS.

По сравнению с прошлым годом на пит-лейн был заменён асфальт. В восьмом повороте изменено расположение белой линии. Гравийная зона между девятым и десятым поворотом увеличена и теперь заканчивается ближе к десятому повороту. В четвёртом повороте с левой стороны установлены новые бетонные блоки с сетчатым ограждением.

В Шпильберге остались три независимые зоны DRS. Первая точка замера интервала между машинами расположена в 160 метрах перед первым поворотом, а точка активации – в 102 метрах после него.

Вторая точка замера находится в 40 метрах перед третьим поворотом, точка активации – в 100 метрах после него.

Третья точка замера – в 120 метрах перед десятым поворотом, а точка активации – в 106 метрах после него.

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