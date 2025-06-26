Футбольный клуб “Лион”, один из самых известных и титулованных клубов Франции, был понижен в Лигу 2 перед началом сезона 2025/26. Это решение было принято Профессиональной футбольной лигой Франции и стало следствием неудовлетворительного финансового состояния клуба, которое он не смог исправить в установленные сроки. Про это пишет редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Финансовые проблемы

Ключевым фактором для такого решения стало финансовое положение “Лиона”. Клуб был обязан улучшить свои финансовые показатели до завершения сезона 2024/25, и конечный срок для подачи всех финансовых документов был установлен на 30 июня. Однако, несмотря на все усилия, “Лион” не смог выполнить требования, установленные Французской профессиональной футбольной лигой, что и привело к понижению.

Решение DNCG и запрет на трансферы

Еще в ноябре, за несколько месяцев до официального решения, Национальная комиссия по управлению клубами (DNCG), которая следит за финансовым состоянием футбольных клубов во Франции, предупредила “Лион” о возможном понижении в Лигу 2. К тому времени клуб уже столкнулся с запретом на покупки и аренду игроков в зимнее трансферное окно, что только ухудшило ситуацию.

Официальное заявление клуба и апелляция

После того как Профессиональная футбольная лига Франции объявила о понижении клуба, “Лион” выпустил официальное заявление, в котором выразил недовольство этим решением и назвал его “незразумілим” (непонятным). В клубе также сообщили, что подали апелляцию, надеясь пересмотреть решение. В заявлении клуба подчеркивалось, что финансовое положение было улучшено благодаря ряду финансовых шагов, включая продажу части акций в английском клубе “Кристал Пелас”.

Положительные изменения в финансовом положении

В своем заявлении руководство клуба отметило, что финансовое состояние “Лиона” значительно улучшилось после того, как владельцы клуба, компания “Eagle Football Group”, продали 43% акций в “Кристал Пелас” владельцу американского клуба “Нью-Йорк Джетс” Вуди Джонсону. Благодаря этим действиям и дополнительным инвестициям клуб утверждает, что имеет достаточно средств для продолжения деятельности в сезоне 2025/26.

История финансовых проблем в Лиге 1

Это не первый случай, когда французские клубы сталкиваются с финансовыми проблемами, приводящими к понижению в дивизионе. Так, в 2022 году клуб “Бордо” также был на грани падения в третий дивизион, но после успешного оспаривания решения продолжил выступления в Лиге 2.

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