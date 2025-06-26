Клубный чемпионат мира: предварительная турнирная таблица

Сегодня, 26 июня, завершится групповой этап Клубного чемпионата мира, и уже в ближайшие часы станет известно, какие команды попадут в 1/8 финала. На данный момент ситуация в группах становится все более ясной, но есть и важные матчи, которые решат судьбу оставшихся мест в плей-офф. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Кто уже попал в 1/8 финала?

Сейчас турнирная таблица выглядит так:

Судьба команд будет решаться в ближайшие дни. С 28 июня по 2 июля состоятся матчи 1/8 финала, в которых каждая команда будет бороться за право продолжить участие в турнире. В этом раунде предусмотрены два матча в день, что обещает насыщенные и захватывающие игры. После 1/8 финала команды получат небольшой перерыв перед матчами 1/4 финала, которые пройдут с 4 по 5 июля.

Кто еще не попал в плей-офф?

Турнирная таблица сформирована не до конца. Предстоят еще два матча за определение лидеров двух групп.

Группа G: Ювентус и Манчестер Сити определят первого победителя

В группе G ситуация на данный момент выглядит довольно определенной: Ювентус и Манчестер Сити уже гарантировали себе места в плей-офф, но только один из этих клубов займёт первое место. Это решится в их очной встрече. Манчестер Сити устраивает только победа, и, несмотря на солидную разницу в 8 мячей, им необходимо обыграть Ювентус, чтобы не проиграть первую строчку. Кто бы мог подумать, что такая разница в мячах окажется недостаточной для завершения группы на первом месте?

Группа H: Реал и Зальцбург в борьбе за верхнюю строчку

В группе H лидируют Реал и Зальцбург, которые набрали по 4 очка. Однако им с 2 очками на пятки наступает Аль-Хиляль. В случае победы над Пачукой с разницей в два мяча, команда из Саудовской Аравии гарантирует себе место в плей-офф. Стоит отметить, что борьба за первое место в группе теряет смысл: как бы то ни было, победитель группы встретится с одним из фаворитов из группы G, будь то Ювентус или Манчестер Сити.

Когда пройдут полуфиналы и финал Клубного чемпионата мира?

После короткой паузы, в 8 и 9 июля состоятся полуфиналы, а 13 июля зрителей ждет главное событие турнира — финал Клубного чемпионата мира 2025 года. Напоминаем, что матч за третье место в этом турнире не предусмотрен, и все внимание будет сосредоточено на решающих играх за титул.

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