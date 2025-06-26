Топовоя украинка возвращается на площадки Скандинавии

IIHF. Дарья Цимиренко

Топовая нападающая женской сборной Украины по хоккею 22-летняя Дарья Цимиренко новый сезон начнет в составе шведской команды «Троя-Люнгбю», которая выступает в объединенной шведско-датской лиге NDHL, а также национальной HockeyAllsvenskan.

Это второе пришествие Цимиренко в Швецию. Ранее украинка уже провела два сезона в престижных лигах за «Седертелье» с 2020 по 2022 гг. Минувший сезон Дарья выступала за австрийский «Грац» в EWHL (European Womens Hockey League), а также в национальной лиге AWHL (Austrian Womens Hockey League).

Напомним, что Цимиренко стала вторым бомбардиром прошедшего ЖЧМ-2025 в дивизионе 2B с 14 (3+11) очками в пяти матчах.

sport.ua