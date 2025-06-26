Эдерсон высказался о своем будущем в Манчестер Сити

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон высказался о своем будущем в команде.

"Я не собираюсь покидать клуб этим летом. Обо мне пишут очень много фейковых новостей, я понимаю это, но это неправда. Я хочу продолжать играть за "Манчестер Сити". Мы хотим снова выиграть АПЛ и Лигу чемпионов, поэтому я полностью сосредоточен на выступлениях за команду".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что 31-летний Эдерсон перешел в "Манчестер Сити" из "Бенфики" за 35 миллионов фунтов стерлингов в 2017 году. С тех пор он провел 370 матчей в составе "горожан" во всех турнирах. Вместе с "Ман Сити" он становился шестикратным победителем АПЛ, а также выигрывал требл в 2023 году.

www.ua-football.com