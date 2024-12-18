Реал стал обладателем Межконтинентального кубка-2024

В среду, 18 декабря, мадридский «Реал» выиграл Межконтинентальный кубок 2024 года. В финальной игре турнира европейский клуб разгромил мексиканский клуб «Пачука».

На стадионе «Лусаил» в катарском городе Доха зрители увидели три забитых мяча, которые на счету мадридцев.

На 37-й минуте «сливочные» счет открыл французский футболист Килиан Мбаппе. Ему ассистировал вингер Винисиуса Жуниора, которого накануне признали лучшим футболистом 2024 года по версии ФИФА.

На 53-й минуте голом отметился Родриго. Бразилец воспользовался пасом Мбаппе.

Подвел итог игры на 84-й минуте Винисиус Жуниор, который реализовал пенальти.

Украинский страж ворот мадридского «Реала» Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных.

Таким образом, «Реал» стал первым победителем возрожденного Межконтинентального кубка ФИФА. Ранее турнир проводили с перерывами в 1960-2004 годах.

Напомним, ранее клубный чемпионат мира реформировали. В 2025 году пройдет в новом расширенном формате с участием 32 команд из 6 футбольных конфедераций.