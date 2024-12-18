Винисиус Жуниор признан лучшим игроком 2024 года по версии ФИФА

Форвард мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор стал лучшим футболистом текущего года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

В борьбе за награду бразилец сумел опередить полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, а также своего одноклубника Джуда Беллингема.

Винисиус Жуниор, который ранее проиграл Родри в борьбе за «Золотой мяч» от France Football, набрал 48 голосов, а испанец – 43.

В 2024 году бразилец с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок Испании, а также в Суперкубке УЕФА.

После получения награди Винисиус Жуниор футболист поделился своими эмоциями.

Футболист заявил, что ему казалось невозможным получить этот трофей

«Я приехал из маленького городка, который был близок к бедности и преступным. И вот я здесь.

Я благодарю свою семью, которая перестала жить своими мечтами, чтобы жить ради меня. Мою команду, благодаря которой я сюда попал. Я хочу еще долго играть в «Реале», который является крупнейшим клубом в мире», – сказал футболист.

Напомним, французское издание L’Équipe опубликовало интересные статистические факты, касающиеся результатов голосования Золотого мяча-2024, победу в котором одержал 28-летний испанский полузащитник “Манчестер Сити” Родри.