Connect with us
Футбол

Квалификация ЧМ. Израиль – Эстония 2:1. Счет очень скромный

Квалификация ЧМ. Израиль – Эстония 2:1. Счет очень скромный

    • Квалификация ЧМ

    22.03.2025. Стадион Надьердей (Дебрецен)

    Израиль – Эстония 2:1

    Израиль: Перец, Даса, Нахмиас, Шломо, Соломон (Голдберг 89), Ревиво, Джабер, Абу Фани (Перец Д. 75), Глух (Шуа 90), Битон (Перец Э. 72), Давид (Барибо 72)

    Эстония: Хейн (Игонен 46), Пэтссон (Тамм Й. 82), Шеннинг-Ларсен, Паскочи, Кууск, Кайт, Поом (Аниер 82), Соометс, Яковлев (Хусар 60), Синявский, Тамм А. (Саарма 82)

    Предупреждение: Шломо 62 – Пэтссон 36, Соометс 40, 87, Аниер 90

    Удаление: Соометс 87

    Голы: Хейн (аг) 23, Даса 75 – Паскочи 10

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis