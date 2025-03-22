Квалификация ЧМ. Израиль – Эстония 2:1. Счет очень скромный

Квалификация ЧМ
22.03.2025. Стадион Надьердей (Дебрецен)
Израиль – Эстония 2:1
Израиль: Перец, Даса, Нахмиас, Шломо, Соломон (Голдберг 89), Ревиво, Джабер, Абу Фани (Перец Д. 75), Глух (Шуа 90), Битон (Перец Э. 72), Давид (Барибо 72)
Эстония: Хейн (Игонен 46), Пэтссон (Тамм Й. 82), Шеннинг-Ларсен, Паскочи, Кууск, Кайт, Поом (Аниер 82), Соометс, Яковлев (Хусар 60), Синявский, Тамм А. (Саарма 82)
Предупреждение: Шломо 62 – Пэтссон 36, Соометс 40, 87, Аниер 90
Удаление: Соометс 87
Голы: Хейн (аг) 23, Даса 75 – Паскочи 10