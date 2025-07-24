Кицбюэль. Два сеяных игрока прошли в 1/4 финала, Ганфманн обыграл чемпиона 2023 года

Результаты матчей второго круга на турнире ATP в Швейцарии



Кицбюэль, Австрия • 20-26 июля • грунт • €622,850

Действующий чемпион: Маттео Берреттини (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Александр Бублик (Казахстан, 1) – Тьяго Тиранте (Аргентина) 6:3, 6:4

Александр Шевченко (Казахстан) – Мартон Фучович (Венгрия, 8) 7:5, 6:4

Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия) – Роберто Баутиста Агут (Испания, 4) 7:5, 7:5

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Филип Мисолич (Австрия) 6:3, 7:6(4)

Артур Казо (Франция, SE) – Франсиско Комесанья (Аргентина, 7) 6:4, 7:6(7)

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Педро Мартинес (Испания, 3) 6:2, 6:2

Артур Риндеркнех (Франция, 6) – Норберт Гомбош (Словакия, Q) 6:7(3), 6:4, 6:4

Янник Ганфманн (Германия, Q) – Себастиан Баэс (Аргентина, 2) 5:7, 6:3, 7:5

Тьягу Зайбот Вилд пятый раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира ATP и будет бороться за свой второй полуфинал с Ботиком ван де Зандсхулпом. Для нидерландца это будет первый четвертьфинал за последние два года.

Янник Ганфманн за семь выступлений в основной сетке турнира в Кицбюэле четвертый раз сыграет в четвертьфинале. Немецкий теннисист попробует четвертый раз пробиться в полуфинал, если обыграет Артура Риндеркнеха. Француз выиграл в их предыдущем противостоянии, которое состоялось два года назад также в Кицбюэле.

Четвертьфинальные пары: Бублик – Шевченко, Зайбот Вилд – ван де Зандсхулп, Казо – Штруфф, Риндеркнех – Ганфманн.

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