“Знаем, как Туран будет строить игру”. Хавбек Бешикташа – о матче с Шахтером

Полузащитник "Бешикташа" Оркун Кекчю рассказал о своих ожиданиях от первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против "Шахтера".

"Нас ждет тяжелый матч. "Шахтер" – сильная команда. Там также работает тренер Арда Туран. Мы знаем, как он будет строить игру. Будет отличная атмосфера и хороший матч. Ждем болельщиков на стадионе. Мы хорошо подготовились вместе с тренером и командой. Хотим достичь хорошего результата. Намерены подойти ко второй игре с преимуществом.

Свой последний матч я сыграл три недели назад. Затем я взял 5-6 дней перерыва. После трансфера сразу присоединился к сборам. Но не думаю, что многое потерял. Я готов, но решение будут принимать тренер и штаб.

Я взволнован, но не так сильно, как во время церемонии подписания контракта. Завтра я буду заниматься тем, что люблю больше всего и что делает меня счастливым. Я буду играть в футбол. Волнение есть, но меньше. Не могу дождаться завтрашнего дня. Верю, что болельщики придут и заполнят стадион.

Я не принимаю решений по составу – для этого у нас есть тренер. Мне очень нравится Демир Эге. Мы играли друг против друга в Португалии. Он очень молодой и талантливый игрок. Я ему доверяю. А как нас расположат в полузащите – зависит от тренера. Со всеми в команде у меня хорошие отношения, я со всеми легко нахожу общий язык.

Я принял решение, когда приехал сюда. Если "Бешикташ" захочет меня оставить – я останусь до конца. Я не мыслю категориями "поеду в Европу". Сейчас я полностью сосредоточен на Бешикташе", – сказал Кекчю.