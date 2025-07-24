Два варианта. Президент WBO сделал заявление о следующем сопернике Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери прокомментировал ситуацию в супертяжелом весе. Дело в том, что абсолютный чемпион мира в королевском дивизионе Александр Усик (24–0, 15 КО) должен провести обязательную защиту пояса против новозеландца Джозефа Паркера (36–3, 24 КО).

На этой недели состоится заседание комитета WBO, на котором будет принято решение о судьбе пояса. Варианта два – или заставить Усика выйти на ринг против Паркера (в другом случае он потеряет титул), или позволить украинцу самому выбирать себе следующего соперника.

По информации источника, организация поддерживает Паркера и хотела бы, что он провел следующий бой за звание абсолюта.

«Для нас великая честь – иметь такого чемпиона мира, как Усик. И на ринге, и за его пределами. На этой недели мы соберемся, чтобы определить дальнейшую судьбу пояса WBO. Вы узнаете наше окончательное решение.

Однако, важно помнить, что Усик – невероятный боксер, образцовый человек и талант нашего поколения», – подытожил Оливьери.

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sport.ua