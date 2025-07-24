Сайнс: Мы с Максом могли бы стать сильной парой

В прошлом году Карлос Сайнс рассматривался на роль напарника Макса Ферстаппена в Red Bull Racing, но чемпионская на тот момент команда решила продлить контракт с Серхио Пересом, от услуг которого позднее отказалась.

По одной из версий, в Red Bull Racing не стали приглашать Сайнса, поскольку опасались напряжённых отношений между ним и Ферстаппеном, но в свежем выпуске подкаста The High Performance Карлос заявил, что у него были бы отличные отношения с напарником.

Карлос Сайнс: «Люди действительно пытаются объяснить принятые решения этим фактом, но единственное, что я могу сказать, так это то, что я хорошо ладил с Максом. Однако люди, наблюдающие за ситуацией со стороны, этого не видят.

У нас с Максом было соперничество в первый год в Формуле 1 в Toro Rosso, но это было относительно здоровое соперничество, к которому мы все привыкли в гонках. Сейчас у нас с ним хорошие отношения.

Если причина действительно была в этом, то я не понимаю, почему в Red Bull не захотели видеть меня рядом с Максом. Мы бы стали очень сильной парой напарников в Формуле 1.

Насколько я знаю, всем напарникам Макса приходилось тяжело, но когда я был его напарником, мне тяжело не было. Макс, вероятно, станет лучшим гонщиком в истории, если он уже таковым не стал. Но после первого совместного года выступлений с ним я почувствовал уверенность, что смогу бороться с любым гонщиком.

Моими напарниками были Шарль Леклер, Ландо Норрис, Нико Хюлкенберг. Они очень быстрые парни, вероятно, одни из лучших в спорте. Сейчас я выступаю вместе с Алексом Элбоном, который тоже очень быстрый. Я знаю, что могу бороться с лучшими, ведь я был довольно успешен в этом в прошлом».

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