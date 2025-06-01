Стюарды отложили рассмотрение нарушения Стролла

После квалификации Гран При Испании стюарды вызвали к себе Лэнса Стролла – гонщик Aston Martin нарушил процедуру взвешивания. Слушания были назначены на 17:45 по местному времени (18:45 мск), но спустя несколько часов вердикта стюардов так и не было.

Вместо этого в FIA опубликовали итоговый протокол квалификации с пометкой, что расследование в отношении Стролла «отложено из-за непредвиденных обстоятельств». Таким образом, решение будет принято не раньше утра воскресенья.

У стюардов есть несколько вариантов действий в отношении Лэнса Стролла – начиная от денежного штрафа и заканчивая дисквалификацией и исключением из протокола квалификации.

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