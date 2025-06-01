Premier Boxing Champions

В ночь с 31 мая на 1 июня в Лас-Вегасе (США) состоится большой вечер бокса под эгидой Premier Boxing Champions.

Центральным событием шоу станет бой во втором среднем весе: временный чемпион WBA американец Калеб Плант встретится с мексиканцем Хосе Армандо Ресендисом.

Для Планта это будет второй выход на ринг после поражения от Дэвида Бенавидеса в марте 2023 года. В сентябре 2024 года он победил Тревора Маккамби технокаутом в 9-м раунде.

Плант готовится к Чарло. И выбрал самого неочевидного оппонента

В главном карде вечера также состоится возвращение бывшего чемпиона мира Джермалла Чарло из США, который не выходил в ринг 1,5 года.

Во втором среднем весе он проведёт бой против своего соотечественника, бывшего претендента на титул Томаса Ламанны.

Чарло возвращается. Соперник как раз, чтобы проверить, не зря ли это

Плант – Ресендис, Чарло – Ламанна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Начало прямой трансляции запланировано на 1 июня в 03:00 по киевскому времени. Основные бои начнутся примерно в 06:00 утра.

Увидеть главные бои шоу можно будет на стриминговой платформе Amazon Prime, а андеркард будет транслироваться на YouTube.

📺 Видеотрансляция

Файткард шоу в Лас-Вегасе

Калеб Плант (23–2, 14 KO) – Хосе Ресендис (15–2, 11 KO)

Джермалл Чарло (33–0, 22 KO) – Томас Ламанна (39–5–1, 18 KO)

Йоэнли Эрнандес (7–0, 7 KO) – Кирон Дэвис (19–3–1, 6 KO)

Исаак Лусеро (16–0, 12 KO) – Луис Валенсуэла (23–0, 20 КО)

Кёрмел Мотон (7–0, 6 KO) – Ренни Виамонте (4–1–1, 2 КО)

Карл Мартин (25–0, 20 KO) – Франсиско Педроса (19–12–2, 11 КО)

Даниэль Бланкас (12–0, 5 КО) – Кваме Риттер (11–2, 9 КО)

Элайджа Уильямс (10–1, 4 КО) – Джастин Кардона (9–1, 5 КО)

Кристиан Канджелоси (10–0, 5 КО) – Самуэль Фигероа (13–2, 6 КО)

Джон Истер (8–0, 7 КО) – Андрес Мартинес (5–3, 3 КО)

Брайан Гонсалес (3–0, 2 КО) – Осиэль Флорес (2–0, 2 КО)

sport.ua