“Не думаю, что мне придется делать операцию, но видимо пропущу несколько турниров”. Первая ракетка Франции – о решении сняться с Ролан Гаррос

Первая ракетка Франции рассказал о причинах, по которым отказался от продолжения выступления на Ролан Гаррос



14-я ракетка мира Артур Фис в пятисетовом матче второго круга победил испанца Жауме Мунара и в третьем раунде должен был сыграть против Андрея Рублева, но вчера принял решение сняться с турнира. Сегодня, 20-летний француз провел пресс-конференцию, на которой пояснил причины своего решения.

“У меня уже давно проблемы со спиной, и во время матча против Мунара стало хуже. Потом я прошел обследование. Результаты были совсем неутешительные. У меня обнаружили стрессовый перелом. У меня это уже случалось дважды. Приходилось носить корсет для спины. Потом все зажило. Но у меня еще и изогнута поясничная часть позвоночника, поэтому у меня была отечность костного мозга. И сейчас это возвращается. Так или иначе, мы с командой решили, что лучше остановиться сейчас, потому что если я остановлюсь сейчас, перерыв продлится всего 4-6 недель. Если бы я продолжал себя заставлять играть, то, вероятно, пришлось бы пропустить несколько месяцев.

Проблемы у меня были еще до турнира. Мы решили играть несмотря ни на что, но во время матча с Мунаром, честно говоря, все стало хуже. Я выложился на полную. Я уже не мог дать больше. В конце второго сета я почувствовал, что со спиной все очень плохо. Но благодаря поддержке трибун я таки дотянул до пятого сета. Однако у меня уже не было никакого шанса продолжать дальше свое выступление на турнире.

Понадобится ли мне операция? Я попробую подготовиться к Уимблдону, но уверенности нет. Если честно, мы сами еще не знаем. Посмотрим. Не думаю, что мне придется делать операцию. Не думаю. Видимо мне придется пропустить несколько турниров, но я не знаю, сколько именно. Посмотрим, смогу ли подготовиться к Уимблдону. Я не уверен. Посмотрим. Пока что все на паузе. Это требует времени. Мне всего 20 лет. Я не хочу торопиться с туром. Мне не нужно все ускорять. Я должен быть готов к хардовому сезону, к концу года. Думаю, что и это будет лучшим решением. Мне нужно найти способ вылечить и преодолеть эту проблему”.

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