Ферстаппен: Команда безусловно заслужила эту победу

Макс Ферстаппен, даже завоевав четвёртый титул, не собирается успокаиваться, и в Катаре одержал очередную яркую победу.

Макс Ферстаппен (1-й): «Это была очень хорошая гонка! Хотя, конечно, вчера в квалификации машина работала намного лучше. На первом отрезке скорости были очень-очень высокими, нас с Ландо Норрисом всё время разделяли примерно 1,8 секунды, и мы постоянно подгоняли друг друга.

Если честно, было очень весело! Сцепление на этой трассе отличное, шины не теряли эффективности, и я получил удовольствие, по максимуму используя возможности резины. Мы проехали довольно продолжительный первый отрезок, но после этого начались эпизоды с выездами автомобиля безопасности, когда надо было действовать внимательно, но в итоге мы очень довольны.

Давно мы не были настолько конкурентоспособными, и я очень горжусь всеми в нашей команде, ведь нам удалось за один день полностью изменить ситуацию. Команда безусловно заслужила эту победу.

После рестарта сцепление на жёстких шинах было совсем невелико, ведь мы только что выехали из боксов, и резина была холодной, а когда едешь за автомобилем безопасности, её не получается нормально прогреть. В последнем повороте я попытался действовать как-то иначе, но из-за проблем со сцеплением задних шин, у меня были сложности на разгоне.

Зато это только добавило остроты борьбе в 1-м повороте – полагаю, наблюдать за этим со стороны было очень интересно. А затем мы просто могли ехать к финишу в хорошем темпе, и я очень рад, что победил на этой трассе.

Пока сложно сказать, как будут развиваться события в финале сезона в Абу-Даби, но в двух предыдущих сезонах мы отлично выступали на этой трассе, поэтому думаю, что мы вновь можем быть вполне конкурентоспособны. Надеюсь, там мы тоже сможем побороться за победу!»

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