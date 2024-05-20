Тим Цзю отреагировал на победу Усика в бою за абсолют с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тим Цзю

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.

В 12-раундовом поединке встретились украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО).

В 9-м раунде Усик отправил соперника в нокдаун, но канаты, судья и гонг спасли Тайсона.

Судейские записки: Усик 115–112, Фьюри 114–113, Усик 114–113

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Тим Цзю кратко прокомментировал победу Усика в бою против Фьюри, использовав коронную фразу украинского спортсмена.

«I am feel. Very feel, Александр Усик», – написал Цзю в социальных сетях.

Ранее Холифилд поделился эмоциями о бое Усик – Фьюри.

sport.ua